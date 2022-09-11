25
o
بيروت
22
o
طرابلس
14
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
جبهة تحرير تيغراي تعلن استعدادها لوقف متبادل للنار مع الحكومة الإثيوبية
Lebanon 24
11-09-2022
|
12:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأفريقي يرحب بدعوة جبهة تيغراي استعدادها لوقف النار والحوار مع أديس أبابا
Lebanon 24
الاتحاد الأفريقي يرحب بدعوة جبهة تيغراي استعدادها لوقف النار والحوار مع أديس أبابا
12/09/2022 06:47:33
12/09/2022 06:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الإثيوبية: إسقاط طائرة تحمل أسلحة كانت في طريقها لجبهة تحرير تيغراي
Lebanon 24
وزارة الدفاع الإثيوبية: إسقاط طائرة تحمل أسلحة كانت في طريقها لجبهة تحرير تيغراي
12/09/2022 06:47:33
12/09/2022 06:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإثيوبية تُعلن أنّها ستتحرك ضدّ أهداف عسكرية في تيغراي
Lebanon 24
الحكومة الإثيوبية تُعلن أنّها ستتحرك ضدّ أهداف عسكرية في تيغراي
12/09/2022 06:47:33
12/09/2022 06:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإثيوبية: جبهة "تيغراي" تركت مسار السلام وشنّت حربا جديدة
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإثيوبية: جبهة "تيغراي" تركت مسار السلام وشنّت حربا جديدة
12/09/2022 06:47:33
12/09/2022 06:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة وليد جنبلاط تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس (صورة)
Lebanon 24
ابنة وليد جنبلاط تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس (صورة)
12:44 | 2022-09-11
11/09/2022 12:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للأمطار.. طقس ايلول سيفاجئكم!
Lebanon 24
استعدوا للأمطار.. طقس ايلول سيفاجئكم!
07:12 | 2022-09-11
11/09/2022 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. هَكذا سيُصبح سعر البنزين
Lebanon 24
غداً.. هَكذا سيُصبح سعر البنزين
14:37 | 2022-09-11
11/09/2022 02:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما يشهدُه سوق الدّولار غير عادي.. "محاولات قتل و"تصفية"!
Lebanon 24
ما يشهدُه سوق الدّولار غير عادي.. "محاولات قتل و"تصفية"!
13:35 | 2022-09-11
11/09/2022 01:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فارس كرم أمام النيابة العامة.. هذا ما سيحصل بعد خلافه مع ميريام فارس!
Lebanon 24
فارس كرم أمام النيابة العامة.. هذا ما سيحصل بعد خلافه مع ميريام فارس!
07:43 | 2022-09-11
11/09/2022 07:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:51 | 2022-09-11
مصادر عسكرية روسية: المناطق التي دخلتها القوات الأوكرانية شبه مهجورة في إقليم خاركوف
18:25 | 2022-09-11
ليندركينغ: إيران تؤجّج الصراع في اليمن
18:25 | 2022-09-11
المبعوث الأميركي لليمن: حدوث تسرب من خزان صافر سيؤثر بشكل كبير على ساحل البحر الأحمر
18:24 | 2022-09-11
المبعوث الأميركي لليمن: إيران تدعم الحوثيين في تطوير قدراتهم العسكرية من بينها المسيّرات
18:20 | 2022-09-11
زيلينسكي يعلن استعادة السيطرة على مدينة إيزيوم الاستراتيجية في شرق أوكرانيا
17:31 | 2022-09-11
الاستخبارات العسكرية البريطانية تُرجّح سحب روسيا وحدات من خاركيف وتقول إن القتال مستمرّ حول مدن كوبيانسك وإيزيوم
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
12/09/2022 06:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
12/09/2022 06:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
12/09/2022 06:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact