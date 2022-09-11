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نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية أميركية ساعدت أوكرانيا في هجومها المضاد شرق أوكرانيا

Lebanon 24
11-09-2022 | 12:59
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