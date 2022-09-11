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رئيس وزراء اليونان يعلن استعداده للقاء أرودغان لنزع فتيل الأزمة بين البلدين

Lebanon 24
11-09-2022 | 14:15
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