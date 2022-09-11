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السلطات الأوكرانية: القصف الروسي تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
11-09-2022 | 14:31
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