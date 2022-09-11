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وزير العدل هنري خوري: اشكر غبطة البطريرك على موقفه اليوم وعلى تفهمه لما حصل في اليومين الاخيرين في وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى (LBCI)

Lebanon 24
11-09-2022 | 14:34
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بو صعب: تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل موضوع ايجاد حلول لملف مرسوم التشكيلات ولكن الطرح من قبل هنري خوري هو السير بخمسة مسيحيين وخمسة ملسمين وان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضيا ليحل مكانه (LBCI)
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12/09/2022 06:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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