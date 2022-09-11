وزير العدل هنري خوري: استرديت مرسوم تعيين الغرف بناء لطلب اهالي ضحايا المرفأ بالرغم من توقيعي وتراجعت عن توقيعي من اجل الاهالي بغية فتح باب ما للحل (LBCI)

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