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الاستخبارات العسكرية البريطانية تُرجّح سحب روسيا وحدات من خاركيف وتقول إن القتال مستمرّ حول مدن كوبيانسك وإيزيوم

Lebanon 24
11-09-2022 | 17:31
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