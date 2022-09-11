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مصادر عسكرية روسية: المناطق التي دخلتها القوات الأوكرانية شبه مهجورة في إقليم خاركوف

Lebanon 24
11-09-2022 | 18:51
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