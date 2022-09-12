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الجيش الأوكراني يقول إنه استعاد أكثر من 20 قرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

Lebanon 24
12-09-2022 | 03:00
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