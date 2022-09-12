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أخبار عاجلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار
Lebanon 24
12-09-2022
|
03:04
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