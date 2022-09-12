وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: أدعو القضاة إلى الإسراع في البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات رغم الظروف الصعبة التي يمرّون بها وإلى اجتراح الحلول القضائيّة كإجراء الاستجواب عن بُعد

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