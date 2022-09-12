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رويترز عن وزيرة الدفاع الألمانية: لن نزود كييف بدبابات قتال واتفقنا مع شركائنا على عدم اتخاذ الخطوة أحاديا (الجزيرة)

Lebanon 24
12-09-2022 | 05:37
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