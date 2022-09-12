ملحم خلف بعد لقاء كتلة نواب الأرمن: لبننة الإستحقاق الرئاسي أمر أساسي وهذه المبادرة هي نقطة تحول من أجل استرداد الدولة من بوابة هذا الإستحقاق وقد كان لقاءً إيجابياً

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