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جعجع بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية": على الحكومة أن تمنع "حزب الله" من القيام بأيّ شيء قد يُعرّض اللبنانيين وأهالي الجنوب لأيّ خطر و"ما بدنا نتسبّب بمخاطر جديدة"

Lebanon 24
12-09-2022 | 07:41
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