جعجع بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية": على الحكومة أن تمنع "حزب الله" من القيام بأيّ شيء قد يُعرّض اللبنانيين وأهالي الجنوب لأيّ خطر و"ما بدنا نتسبّب بمخاطر جديدة"

Lebanon 24