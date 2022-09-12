جعجع: نحن بالتشاور مع الرفاق في حزب الكتائب وحزب الأحرار لن نشارك في الجلسة يوم 14 أيلول ونتمنى على الرئيس نبيه برّي أن يأخذ خطوة إلى الأمام ويؤجل موعد هذه الجلسة إلى يوم آخ

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