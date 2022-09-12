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مجلس الأمن الروسي: "عواقب كارثية" ستطال أوروبا عقب قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيا النووية

Lebanon 24
12-09-2022 | 08:07
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