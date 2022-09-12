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التحكم المروري: حادث مروري داخل انفاق المطار باتجاه خلدة الأضرار ماديّة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

Lebanon 24
12-09-2022 | 08:37
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