رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقاء تكتل نواب التغيير في الصيفي: نرحب بالزملاء وهذا الاستحقاق يقتضي منا أن نلتقي مرات متعددة لأن أياماً قليلة تفصلنا عن هذا الاستحقاق

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