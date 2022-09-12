النائب ملحم خلف بعد لقاء كتلة نواب الكتائب في الصيفي: نتشارك في نفس الهم، منعًا للفراغ واستعادة لهذه الدولة، دولة القانون وانطلاقاً من إعادة تكوين السلطة التي تبدأ بالاستحقاق الرئاسي

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