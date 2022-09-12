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مريضة بحاجة ماسة الى 3 وحدات دم من فئة A+. يمكن التبرع في مركز الصليب الاحمر _ فرع انطلياس وفرع السبيرز 03_607094

Lebanon 24
12-09-2022 | 10:35
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