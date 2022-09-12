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وول ستريت جورنال عن وثيقة بالكونغرس: أوكرانيا طلبت عشرات أنواع الأسلحة الأميركية لمواصلة هجماتها حتى عام 2023 (الجزيرة)

Lebanon 24
12-09-2022 | 12:23
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