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سفير قطر في مصر: العالم يمر بظروف استثنائية يتطلب تفعيل الدور الدبلوماسي بين القاهرة والدوحة (الشرق)

Lebanon 24
12-09-2022 | 13:05
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