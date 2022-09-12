Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون يؤكد لرئيس وزراء اليونان دعم بلاده الواضح والحازم له في مواجهة تهديدات تركيا (العربية)

Lebanon 24
12-09-2022 | 14:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان الاستمرار في دعم أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا (الجزيرة)
lebanon 24
13/09/2022 06:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء جورجيا يؤكد التزام بلاده بالانضمام إلى حلف الناتو (العربية)
lebanon 24
13/09/2022 06:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: لابيد ناقش مع الرئيس الألماني أهمية استمرار المواجهة ضد برنامج إيران النووي (الجزيرة)
lebanon 24
13/09/2022 06:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليونان: لن يحدث صراع مسلح مع تركيا
lebanon 24
13/09/2022 06:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:30 | 2022-09-12
21:30 | 2022-09-12
21:00 | 2022-09-12
21:00 | 2022-09-12
20:30 | 2022-09-12
20:14 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website