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وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي: اقترحت تخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر والرئيس بري سيطرح هذا الاقتراح على التصويت بعد الموازنة (MTV)

Lebanon 24
12-09-2022 | 15:37
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