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أسوشيتد برس: الجيش اليوناني تسلم طائرتين أميركيتين من طراز F-16 في إطار برنامج شراء بقيمة 1.5 مليار

Lebanon 24
12-09-2022 | 17:13
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