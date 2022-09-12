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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الأرمينية تنفي أن تكون قواتها هي من بدأت الهجوم على أذربيجان
Lebanon 24
12-09-2022
|
21:00
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