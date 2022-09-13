الرئيس ميقاتي: حكومتنا تُواصل العمل بكل جدّ ومثابرة لمعالجة ما أمكن من مشكلات طارئة ومزمنة بالتوازي مع استكمال الخطوات الاساسية لخطة تعافٍ متكاملة

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