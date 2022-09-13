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الرئيس ميقاتي: حكومتنا تُواصل العمل بكل جدّ ومثابرة لمعالجة ما أمكن من مشكلات طارئة ومزمنة بالتوازي مع استكمال الخطوات الاساسية لخطة تعافٍ متكاملة

Lebanon 24
13-09-2022 | 03:46
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ميقاتي: حكومتنا تُواصل العمل بكل جدّ ومثابرة لمعالجة ما امكن من مشكلات طارئة ومزمنة بالتوازي مع استكمال الخطوات الاساسية لخطة تعاف متكاملة
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13/09/2022 12:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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