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الدفاع الروسية: القوات المسلحة تستهدف عشرات مواقع المراقبة الأوكرانية في زابوروجيه ونيكولاييف

Lebanon 24
13-09-2022 | 06:14
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