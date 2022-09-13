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المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنتراجع عن خفض الالتزامات إذا رفعت العقوبات والتزم الكل بتعهداتهم

Lebanon 24
13-09-2022 | 06:32
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