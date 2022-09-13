نواب "التغيير" بعد لقاء كتلة "الوفاء للمقاومة": الحوار كان صريحا جدا ووضعنا مفهوم السيادة على الطاولة والسلاح ونحن بحاجة الى رئيس يمثل الجميع خارج الاطار التقليدي ولبنان لا يحتمل الفراغ

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