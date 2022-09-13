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غوتيرش: قلقون من تجدد القتال على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وندعو الطرفين لاتخاذ خطوات فورية للتهدئة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-09-2022 | 12:23
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