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البنتاغون: نعمل عن كثب مع أوكرانيا والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة لكييف في أسرع وقت ممكن (الجزيرة)

Lebanon 24
13-09-2022 | 13:22
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