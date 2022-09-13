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البنتاغون: روسيا مازالت تحتفظ بقدرات عسكرية عالية في أوكرانيا ولا تقارير عن انسحابات جديدة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
13-09-2022
|
13:25
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