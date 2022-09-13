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رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأوروبي لـ"الجزيرة": هناك اتصالات مع دول عدة لتأمين بدائل عن الغاز الروسي

Lebanon 24
13-09-2022 | 16:44
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