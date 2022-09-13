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إعلام تونسي: اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على زيادة في أجور القطاع العام بنسبة 3.5%

Lebanon 24
13-09-2022 | 18:30
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