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رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح أكثر من 140 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة أزمة الطاقة

Lebanon 24
14-09-2022 | 03:14
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