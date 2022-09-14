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وزارة الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان يؤكد في اتصال بنظيره العماني على التزام إيران بالحوار لرفع العقوبات

Lebanon 24
14-09-2022 | 05:14
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