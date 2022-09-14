Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: إخلاء طائرة ركاب هندية بعد انبعاث دخان منها على مدرج مطار مسقط

Lebanon 24
14-09-2022 | 05:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الطيران العمانية تعلن إخلاء طائرة كانت متجهة للهند من مطار مسقط
lebanon 24
14/09/2022 18:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هبوط طائرة تحمل 7 من أفراد العائلة الملكية البريطانية في مطار أبردين باسكتلندا (العربية)
lebanon 24
14/09/2022 18:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف إسرائيل لمطار حلب سبق وصول طائرة شحن إيرانية تابعة للحرس الثوري
lebanon 24
14/09/2022 18:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة صاروخية "إسرائيلية" على مطار حلب "قبيل هبوط طائرة إيرانية"
lebanon 24
14/09/2022 18:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:34 | 2022-09-14
11:33 | 2022-09-14
11:33 | 2022-09-14
11:29 | 2022-09-14
11:28 | 2022-09-14
11:27 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website