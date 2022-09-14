قائد فوج الاطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء العقيد غسان جمال الدين لـ"الجديد": تمت السيطرة على ما يقارب 70% من حريق جبل النفايات في طرابلس واعمال الاخماد لا تزال مستمرة

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