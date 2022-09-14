النائب هادي أبو الحسن بعد لقاء النواب التغييريين ونواب تكتل اللقاء الديمقراطي: تشاورنا بموضوع رئاسة الجمهورية واتفقنا على عدة مواصفات اساسية منها أن يكون جامعاً وليس رئيس تحدي بل يواجه التحديات

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