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النائب هادي أبو الحسن بعد لقاء النواب التغييريين ونواب تكتل اللقاء الديمقراطي: تشاورنا بموضوع رئاسة الجمهورية واتفقنا على عدة مواصفات اساسية منها أن يكون جامعاً وليس رئيس تحدي بل يواجه التحديات

Lebanon 24
14-09-2022 | 11:00
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