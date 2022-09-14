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تحليق مكثف لطائرات أميركية فوق دير الزور بعد انفجارات قرب "حقل العمر" (العربية)
Lebanon 24
14-09-2022
|
11:35
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