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رويترز : وزير خارجية الإمارات يصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية (العربية)

Lebanon 24
14-09-2022 | 11:42
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