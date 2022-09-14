النائب نديم الجميّل في الذكرى الأربعين لاستشهاد بشير الجميّل: في ١٤ أيلول ١٩٨٢ أثبتوا أنّهم نجحوا باغتيال الجسد وأثبتوا أنّهم باغتيال بشير يستطيعون أن يدمّروا الدولة اللّبنانيّة

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