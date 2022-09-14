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نديم الجميّل: وصلنا الى هذه المرحلة لأنّ كثيرين خيّرونا بين الاستقرار وبين كرامتنا، ولكن ماذا حصل؟ خسرنا الاستقرار، خسرنا كرامتنا وخسرنا البلد. وفي المقابل هم "طاحشين" بمشروعهم

Lebanon 24
14-09-2022 | 12:10
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