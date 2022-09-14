رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في الذكرى الأربعين لاستشهاد بشير الجميّل: "أتيت لأطلب منكم الحقيقة مهما كانت صعبة" هذا نهج بشير في بلد التكاذب بشير قال الحقيقة واليوم هذا النهج مستمر فينا لن بشير حي فينا

Lebanon 24