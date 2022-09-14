سامي الجميّل: الجمهورية اللبنانية سقطت تحت سيطرة "حزب الله" في التسوية الرئاسية عام 2016، وأصبح دور الرئيس الدفاع عن السلاح، وصار لبنان معزولاً عن صداقاته

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