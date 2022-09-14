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سامي الجميّل لنصرالله: الخيار لكم إن كنتم تريدون العيش مع الشعب اللبناني تحت سقف الجمهورية أو فرض حياة الذل التي نعيشها فستتحمّلون مسؤولية الطلاق مع كلّ اللبنانيين

Lebanon 24
14-09-2022 | 12:41
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