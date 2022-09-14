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رويترز: بايدن يخطط لترشيح سفيرة بلاده في أرمينيا لين ترايسي لمنصب السفيرة الأميركية لدى روسيا (الشرق)

Lebanon 24
14-09-2022 | 13:04
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