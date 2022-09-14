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الخارجية الأميركية: نعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى حل وسط لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
14-09-2022 | 15:29
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