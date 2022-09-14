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لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تعزيز المساعدات الأمنية إلى تايوان

Lebanon 24
14-09-2022 | 16:30
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